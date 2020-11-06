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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. С 15 декабря кандидаты могут встречаться с избирателями

С 15 декабря кандидаты в президенты могут встречаться с избирателями. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, встречи можно проводить и онлайн. Запрета нет. А вот устраивать театрализованные представления и спортивные состязания нельзя.

Встречи могут проводиться до 08.00 утра 9 января.

Прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно. А подача документов для регистрации — до 6 декабря включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172239/
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