Выборы президента. С 15 декабря кандидаты могут встречаться с избирателями

С 15 декабря кандидаты в президенты могут встречаться с избирателями. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, встречи можно проводить и онлайн. Запрета нет. А вот устраивать театрализованные представления и спортивные состязания нельзя.

Встречи могут проводиться до 08.00 утра 9 января.

Прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно. А подача документов для регистрации — до 6 декабря включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.