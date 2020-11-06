Садыр Жапаров и сделка на $1 миллион. Что известно о лоббистах

Накануне издание ForeignLobby.com сообщило, что от имени исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова якобы заключена сделка на $1 миллион для лоббирования интересов Кыргызстана.

Журналисты 24.kg собрали всю информацию, которая есть в открытых источниках об участниках сделки.

$1 миллион за имидж

Договор предусматривает лоббирование интересов фирмой Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, расположенной в Монреале, в правительстве Соединенных Штатов и ​​на Ближнем Востоке, с целью оказания помощи центральноазиатской республике.

«Настоящим документом вы нанимаете нас... для лоббирования своих интересов в исполнительной и/или законодательной ветви власти правительств США, Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и любых других взаимно согласованных стран, международных организаций и НПО от вашего имени», — отмечается в контракте.

Согласно документам, Dickens & Madson уже получила половину согласованной суммы.

Как подчеркивает издание, Dickens & Madson предпримет попытки получить от США «материальную помощь для борьбы с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями». Договор включает в себя организацию встреч Садыра Жапарова с «высокопоставленными должностными лицами США в короткие сроки», чтобы попытаться разработать соглашения об «отношениях в сфере безопасности и экономическом сотрудничестве», а также о финансировании для погашения долга.

Однако на этом соглашение не заканчивается. Опираясь на связи Бен-Менаше на Ближнем Востоке, он будет настойчиво добиваться помощи от интегрированного региона.

«Договор включает в себя усилия по организации встречи Садыра Жапарова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лоббирование интересов республики в правительствах Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с целью инвестирования в «дорожную инфраструктуру» страны и «разработку ее шахт и нефтяных месторождений», — отмечает издание.

Правительство Израиля будут убеждать в необходимости инвестиций в сельскохозяйственный сектор и сектор безопасности страны, в то время как частным предприятиям США будут предложены инвестиции в сельскохозяйственный сектор, особенно в хлопковую промышленность.

Как уточняется, договор был заключен на фоне многочисленных попыток Кыргызстана добиться послаблений по долговым обязательствам, поскольку эпидемия коронавируса наносит непропорционально большой урон экономике республики.

Пресс-секретарь премьера информацию опровергла, заявив, что сделка заключена между людьми, прикрывающимися именем Садыра Жапарова. Она связала подобную информацию с попыткой очернения имени и. о. президента перед предстоящими выборами.

Израильская разведка и торговля оружием

Договор о лоббировании заключен с канадской компанией Dickens & Madson Canada. Документ опубликован на официальном сайте Министерства юстиции США. Свою подпись под документом поставил Ари Бен-Менаше.

Фото ForeignLobby.com. Сделка заключена между Dickens & Madson и Абдыманапом Карчыгаевым

Ранее он был сотрудником Управления военной разведки Израиля с 1977 по 1987 год и торговал оружием.

Согласно данным из открытых источников, Анри Бен-Менаше — израильский бизнесмен иранского происхождения, консультант по вопросам безопасности и автор.

Ари Бен-Менаше впервые стал известен общественности в 1989 году, когда он был арестован в США за нарушение закона о контроле за экспортом оружия. Он пытался продать Ирану три транспортных самолета Lockheed C-130 Hercules, которые использовали фальшивые сертификаты конечного пользователя. Он провел почти год в тюрьме в Нью-Йорке. В итоге суд оправдал Анри Бен-Менаше. Присяжные встали на его сторону, поскольку мужчина действовал по приказу своего начальства в Израиле.

Он написал мемуары под названием «Прибыль от войны: изнутри секретной американо-израильской оружейной сети». В 1993 году он женился на канадке и переехал в Монреаль, а три года спустя стал гражданином этой страны. Ари Бен-Менаше основал ряд частных компаний. В том числе и компанию Dickens & Madson (Canada) Inc., президентом которой он является.

Лоббист создал компанию Dickens & Madson с партнером по имени Александр Лего, бизнесменом американского происхождения, который разыскивался в США по обвинению в том, что он обманул правительство Египта, заплатив $7 миллионов за поддельную партию замороженных цыплят. Пара проработала вместе 15 лет, пока Александра Лего не задержала полиция в Монреале, депортировала и не заключила в тюрьму.

В 2019 году Amnesty International сообщил, что Dickens & Madson сотрудничает с военным советом Судана.

Военный совет Судана несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в своей стране — в том числе за нападение на мирных демонстрантов, из-за которого погибли более 100 человек и получили серьезные ранения как минимум 700 человек. Dickens & Madson заключила контракт на $6 миллиардов с тем, чтобы улучшить имидж военного совета и обеспечить международное освещение в его пользу.

Торговля, сельское хозяйство и стройка

От кыргызской стороны сделку с канадской лоббистской компанией подписал некто Абдыманап Карчыгаев. На документе красуется печать аграрно-промышленной корпорации «Ренессанс».

Согласно базе данных Министерства юстиции, Абдыманап Карчыгаев числится учредителем пяти компаний.

Сфера интересов предпринимателя весьма обширна: сельское хозяйство, торговля, производство стройматериалов. Кроме «Ренессанса» он числится учредителем в ОсОО «Кримпресс», ОсОО «Город-люкс», ОсОО «ROUTE» («РОУТ»), ОсОО «Аграрно-промышленная корпорация «Ренессанс» и общественном фонде «Жолдош Сыдык Траст».

ОсОО «Ренессанс» занимается растениеводством и животноводством и располагается в жилмассиве «Ак-Ордо». Руководитель Алтынбек Абдыманапович Карчыгаев. Последние три года компания не платила налогов. Среди учредителей ОсОО числятся Абдыманам кызы Кумушай, Кайрадбек Абдыманапович Карчыгаев и Алтынбек Абдыманапович Карчыгаев.

Интересно, что никаких данных о выплате этими компаниями каких-либо налогов за 2019-2020 года на портале «Открытый бюджет» просто нет.