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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Еще два кандидата заявили об участии в гонке

ЦИК продолжает прием уведомлений от решивших бороться за пост президента страны.

Заявки подали пенсионер Абдыкаар Сыдыков и лидер политической партии «Улутман» Сазыкбай Турдумалиев.

Ранее документы подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев и экс-торага Канат Исаев.

В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172112/
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