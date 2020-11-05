Выборы президента. ЦИК зарегистрировала семь общественных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала на период подготовки и проведения досрочных выборов президента Кыргызстана, назначенных на 10 января 2021 года, общественных наблюдателей с выдачей удостоверений установленного образца.
От общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество»:
- Мурата Атагозиева;
- Эрика Ирискулбекова;
- Акылбека Эсенгулова;
От объединения юридических лиц «Ассоциация «Таза шайлоо»:
- Тимура Арыкова;
- Медера Талканчиева;
От общественного фонда «Эгль»:
- Чолпон Омурканову;
- Мирлана Медетова.
Уведомления о намерении баллотироваться в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев и экс-торага Канат Исаев.
В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.
Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.