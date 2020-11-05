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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК зарегистрировала семь общественных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала на период подготовки и проведения досрочных выборов президента Кыргызстана, назначенных на 10 января 2021 года, общественных наблюдателей с выдачей удостоверений установленного образца.

От общественного объединения «Коалиция за демократию и гражданское общество»:

  • Мурата Атагозиева;
  • Эрика Ирискулбекова;
  • Акылбека Эсенгулова;

От объединения юридических лиц «Ассоциация «Таза шайлоо»:

  • Тимура Арыкова;
  • Медера Талканчиева;

От общественного фонда «Эгль»:

  • Чолпон Омурканову;
  • Мирлана Медетова.

Уведомления о намерении баллотироваться в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев и экс-торага Канат Исаев.

В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172079/
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