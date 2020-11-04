Выборы президента. Канат Исаев подал уведомление в ЦИК: будет баллотироваться

Экс-торага Канат Исаев подал уведомление в ЦИК о намерении баллотироваться в президенты на досрочных выборах. Заявление принято.

По данным Центризбиркома, это уже седьмой кандидат.

Документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

В Центризбиркоме напоминают: прием уведомлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.