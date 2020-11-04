Выборы президента. Важные вопросы к кандидатам от правовой клиники «Адилет»

Юристы правовой клиники «Адилет» выступили с обращением к кандидатам на должность президента страны и задали важные вопросы, которые волнуют большинство кыргызстанцев.

24 октября 2020 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР вынесла постановление «О досрочных выборах президента Кыргызской Республики», согласно которому они назначены на 10 января 2021 года.

Процедура регистрации кандидатов на должность президента началась, кандидаты уже приступили к разработке своих предвыборных программ.

Юристы отмечают чрезвычайно важное значение предстоящего голосования для развития Кыргызстана, включая процессы демократического строительства, защиты прав человека и верховенства права.

Правовая клиника «Адилет» призывает всех претендентов на главный политический пост в государстве отразить в предвыборных программах ответы на актуальные вопросы.

1 Каким образом кандидат планирует выходить из политического кризиса? В результате октябрьских событий, приведших к очередной смене власти, страна находится в глубочайшем политическом кризисе. ЦИК и судебные органы, которые должны были вернуть страну в правовое русло путем проведения повторных парламентских выборов, находятся под давлением. Доверие населения к действующему созыву Жогорку Кенеша безвозвратно подорвано. Несмотря на это, повторные парламентские выборы были перенесены на весну 2021 года. После вступления в должность новому президенту необходимо будет решить вопрос легитимности парламента, так как согласно Конституции КР срок полномочий действующего созыва парламента истек 28 октября 2020 года. Учитывая вышеизложенное, наиболее оптимальным выходом из сложившегося политического и правового вакуума является проведение парламентских выборов в максимально короткие сроки, и лишь затем поднимать вопросы проведения конституционной реформы.

2 Каким образом кандидат планирует выходить из экономического кризиса? Избранному президенту Кыргызской Республики предстоит решать множество, годами накопившихся экономических проблем, которые в настоящее время достигли своего апогея. Каждая смена власти в стране сопровождается переделом сфер влияния политических элит, частная собственность и бизнес-сектор подвергаются рейдерским захватам, снижается инвестиционная привлекательность, растет уровень коррупции. Сложившийся глубочайший экономическом кризис, вызванный политической нестабильностью, неэффективными экономическими реформами, необдуманными государственными кредитами, а также эпидемией коронавируса COVID-19, требует решительных и системных шагов по его разрешению. При высоком уровне дефицита государственного бюджета оказалась под угрозой реализация инвестиционных проектов, так как основные инвесторы приостановили финансирование проектов до момента обеспечения политической стабильности. В таких условиях социально-экономические проблемы, которые власти обязаны решать, поскольку избраны народом именно для этих целей, будут неизбежно перерастать в общественно-политические конфликты. Отсутствие четкого плана выхода из экономического кризиса может привести к непоправимым последствиям, результаты которых могут негативно отражаться на экономике еще долгие годы. Народ устал от пустых и популистских обещаний «поднять экономику», которые никогда даже не пытаются реализовать. В связи с чем экономический блок предвыборной программы должен быть разработан командой профессионалов, а кандидат должен последовательно следовать ему на протяжении всего срока. Бизнес-сообщество, инвесторы и государства-доноры должны иметь четкое представление, каким образом кандидат планирует решить экономические проблемы, какие направления экономики будут приоритетными и какие конкретные шаги будут предприняты.

3 С какой командой кандидат планирует реализовать свою программу? Необходимо отметить, что именно проблемы кадровой политики и неудержимые стремления властей установить контроль абсолютно за всеми государственными институтами привели к событиям 24 марта 2005 года, 7 апреля 2010 года и 5 октября 2020 года. Назначения проводились исходя из личной преданности и политической лояльности чиновников в ущерб профессионализму и квалификации. Лица, не обладающие навыками государственного управления, а также пониманием специфики деятельности в доверенной им сфере, закономерно допускали непростительные ошибки в ходе работы. Пандемия коронавируса стала для них проверкой, которая была с треском провалена. В результате за неправильные решения высокопоставленных должностных лиц расплачивается весь народ, поскольку страна не развивается, а наоборот, откатывается назад по всем показателям развития. Назначения на высшие государственные должности должны осуществляться исключительно исходя из наличия опыта управления и профессиональных навыков, необходимо прекратить порочную практику назначения на высшие должности лиц, ни дня не работавших в этих структурах. Современная и эффективная политика всегда подразумевает наличие сильной команды. Президенты должны приходить с командой профессиональных и независимых кадров, которые смогут указать ему на проблемы в осуществляемой им политике управления государством еще до того, как наступят негативные последствия. Настоятельно рекомендуем всем кандидатам на должность президента уже на стадии выборов представить избирателям кандидатуры на ключевые государственные посты, назначаемые главой государства.

4 Какое у кандидата отношение к конституционной реформе? В Конституцию КР уже множество раз вносились изменения. Перед каждым референдумом политики обещали, что страна будет процветать после референдума, и именно Конституция не позволяет им это сделать сейчас. Однако как показывает история, никаких позитивных изменений стране все эти референдумы так и не принесли, а за громогласными лозунгами всегда стояли личные интересы отдельных политиков. Конституция является основным правовым документом страны, и в нее не должны вноситься необдуманные изменения, поскольку последствия могут втянуть страну в еще больший политический и экономический кризис. Все изменения должны быть тщательно проработаны с участием профессиональных юристов конституционалистов и обеспечением широкого общественного обсуждения. Каждый кандидат, который заявляет о необходимости конституционной реформы, должен отразить в своей предвыборной программе ее концепцию, то есть какие конкретные изменения нужны, для чего они нужны и какие конкретные результаты принесет эта реформа.

Юристы призывают всех кандидатов на должность президента вернуть политику в публичное пространство.

«Учитывая ошибки прошлых лет и стремление общества к устойчивому развитию страны, мы призываем всех кандидатов к открытости. Такого рода публичность позволит избирателям сделать осознанный выбор через сопоставление предвыборных программ и команд кандидатов, тем самым снизив влияние кулуарных договоренностей и политических интриг на волеизъявление избирателей. В условиях глубочайшего кризиса политики наконец должны прекратить ставить эксперименты над обществом. Следует поставить государственные интересы выше своих личных», — говорится в обращении.