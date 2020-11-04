Выборы президента. Когда надо предоставить сведения об избирателях за рубежом

ЦИК продолжает подготовку к досрочным выборам президента.

Окончательный список избирателей до 2 января включительно появится на сайте Центризбиркома. До 4 января он будет вывешен на участках.

Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.