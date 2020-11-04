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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Когда надо предоставить сведения об избирателях за рубежом

ЦИК продолжает подготовку к досрочным выборам президента.

Уточняется, что до 6 ноября включительно МИД, руководители соответствующих дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызстана за рубежом, а также ГРС должны предоставить сведения о кыргызстанцах, проживающих за границей.

До 7 января 2021 года включительно принимаются также заявления от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения. В день тишины — 9 января — выездные комиссии проведут голосование.

Контрольный список избирателей будет составляться до 18 декабря включительно. До 31 декабря будет скорректирован список тех, кто находится в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы.

Окончательный список избирателей до 2 января включительно появится на сайте Центризбиркома. До 4 января он будет вывешен на участках.

Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171829/
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