Выборы президента. Кандидаты должны внести залог до полуночи 3 декабря

ЦИК информирует, когда участники досрочных выборов президента должны внести избирательный залог. По ее данным, срок истекает в полночь 3 декабря.

Кроме того, претенденты на высший государственный пост в стране должны предоставить в ЦИК три финансовых отчета о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.

Первый финансовый отчет — одновременно с представлением в ЦИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога. Второй — не позднее, чем за семь дней до дня голосования — до 2 января 2021 года включительно. Третий, итоговый, финансовый отчет — не позднее, чем через семь дней после выборов — до 17 января включительно.

Уточняется, что, согласно закону, претендент на высший государственный пост в стране не может из собственных средств потратить более 15 миллионов сомов. Пожертвования в фонд кандидата не могут превышать 50 миллионов. Размер избирательного фонда кандидата не может быть больше 200 миллионов сомов.

Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.