Выборы президента. Избирательный бюллетень ЦИК утвердит до 22 декабря

ЦИК определила дату согласно календарному плану, когда должен быть утвержден текст избирательного бюллетеня.

Уточняется, что бюллетени также будут подготовлены с использованием шрифта Брайля для слабовидящих и незрячих избирателей. Завершить эту процедуру Центризбирком должен до 21 декабря включительно.

До 2 января включительно бюллетени должны быть изготовлены и переданы территориальным избирательным комиссиям.

До 8 января включительно бюллетени поступят на избирательные участки.

Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.