Выборы президента. Избирательный бюллетень ЦИК утвердит до 22 декабря

ЦИК определила дату согласно календарному плану, когда должен быть утвержден текст избирательного бюллетеня.
Уточняется, что бюллетени также будут подготовлены с использованием шрифта Брайля для слабовидящих и незрячих избирателей. Завершить эту процедуру Центризбирком должен до 21 декабря включительно.
До 2 января включительно бюллетени должны быть изготовлены и переданы территориальным избирательным комиссиям.
До 8 января включительно бюллетени поступят на избирательные участки.
Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.
Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.