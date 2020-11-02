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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Избирательный бюллетень ЦИК утвердит до 22 декабря

ЦИК определила дату согласно календарному плану, когда должен быть утвержден текст избирательного бюллетеня. 

Уточняется, что бюллетени также будут подготовлены с использованием шрифта Брайля для слабовидящих и незрячих избирателей. Завершить эту процедуру Центризбирком должен до 21 декабря включительно.  

До 2 января включительно бюллетени должны быть изготовлены и переданы территориальным избирательным комиссиям. 

До 8 января включительно бюллетени поступят на избирательные участки. 

Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171644/
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