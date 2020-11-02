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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидаты смогут обжаловать решение об отказе в регистрации

ЦИК продолжает прием уведомлений от кандидатов в президенты об участии в досрочных выборах.

Уточняется, что до 15 декабря завершится регистрация претендентов на высший государственный пост в стране.

Обжаловать решение об отказе в регистрации кандидаты могут в суде в течение четырех дней. 

Отметим, срок выдвижения кандидатов истекает 14 ноября. Пока только четыре претендента подали заявления — лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев и гражданский активист Назарбек Нышанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171595/
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