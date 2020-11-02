Выборы президента. Кандидаты могут сдать подписные листы до полуночи 3 декабря

Кандидаты в президенты должны сдать подписные листы до 00.00 3 декабря. Об этом сообщает ЦИК.

В течение семи дней члены избирательной комиссии проверят достоверность подписей. Для этого будут привлечены работники регистрационных служб.

Для регистрации кандидат на должность президента или его уполномоченный представитель по 6 декабря включительно представляет в ЦИК следующие документы:

заявление о самовыдвижении либо протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления (заявлений) о согласии баллотироваться кандидатом на должность президента;

форму сведений о кандидате с указанием биографических данных;

копию паспорта;

справку с места работы или учебы;

документ, подтверждающий внесение избирательного залога;

сертификат об уровне владения государственным языком.

В течение семи календарных дней со дня приема документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата на должность президента требованиям Конституции и законов, регистрирует претендентов либо выносит мотивированное решение об отказе.

Регистрация кандидатов на должность президента заканчивается 14 декабря.

Центральная избирательная комиссия в течение двух календарных дней после регистрации выдает кандидатам на должность президента соответствующие удостоверения.

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации списков кандидатов, то есть с 15 декабря и прекращается за 24 часа до начала голосования — 08.00 9 января 2021 года.

10 января – день голосования.