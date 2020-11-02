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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидаты могут сдать подписные листы до полуночи 3 декабря

Кандидаты в президенты должны сдать подписные листы до 00.00 3 декабря. Об этом сообщает ЦИК.

В течение семи дней члены избирательной комиссии проверят достоверность подписей. Для этого будут привлечены работники регистрационных служб.  

Для регистрации кандидат на должность президента или его уполномоченный представитель по 6 декабря включительно представляет в ЦИК следующие документы:

  • заявление о самовыдвижении либо протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления (заявлений) о согласии баллотироваться кандидатом на должность президента;
  • форму сведений о кандидате с указанием биографических данных;
  • копию паспорта;
  • справку с места работы или учебы;
  • документ, подтверждающий внесение избирательного залога;
  • сертификат об уровне владения государственным языком.

В течение семи календарных дней со дня приема документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата на должность президента требованиям Конституции и законов, регистрирует претендентов либо выносит мотивированное решение об отказе.

Регистрация кандидатов на должность президента заканчивается 14 декабря. 

Центральная избирательная комиссия в течение двух календарных дней после регистрации выдает кандидатам на должность президента соответствующие удостоверения. 

Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации списков кандидатов, то есть с 15 декабря и прекращается за 24 часа до начала голосования  08.00 9 января 2021 года.

10 января – день голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171590/
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