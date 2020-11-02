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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. До 10 ноября будут опубликованы списки избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила календарный план по проведению досрочных выборов президента.

Отмечается, что на государственном портале www.tizme.gov.kg до 10 ноября начнут размещать предварительные списки избирателей, где граждане смогут уточнить данные о себе. А на избирательных участках списки появятся до 18 ноября включительно.

По данным ЦИК, в случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также при отсутствии в списке избирателей граждане вправе обратиться по 29 декабря включительно в соответствующую комиссию с заявлением установленного образца (форма № 1) и копией паспорта. Кроме того, гражданин с 19 ноября по 29 декабря может обратиться с заявлением в электронном виде через сервис «Кабинет избирателей» на вышеуказанном портале.

Как пояснил 24.kg депутат Дастан Бекешев, в связи с внесением поправок в избирательное законодательство форма № 2 использоваться не будет.

Отметим, срок выдвижения кандидатов истекает 14 ноября. Пока четыре претендента сдали свои заявления — лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого «зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев и гражданский активист Назарбек Нышанов.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171563/
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