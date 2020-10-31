Выборы президента. Четвертое уведомление об участии в гонке поступило в ЦИК

ЦИК продолжает прием заявок от намеревающихся побороться за высший государственный пост в Кыргызстане.

Уведомление сдал активист Назарбек Нышанов. Он запомнился акциями в поддержку присоединения Кыргызстана к ЕАЭС. Участвовал в президентской кампании в 2017 году.

Это четвертое заявление.

Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого «зима не будет» Арстан Алай и экономист Кубан Чороев.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.