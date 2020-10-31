Выборы президента. Экономист Кубан Чороев намерен участвовать в гонке

ЦИК продолжает прием уведомлений от желающих баллотироваться в президенты Кыргызстана на досрочных выборах.

Свою кандидатуру выдвинул экономист Кубан Чороев.

Он возглавляет правление ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация». Известен как экономист, эксперт в области банковской деятельности. Он участвовал в выборах президента в 2017 году. При сдаче экзамена по госязыку показал очень плохие результаты.

Ранее документы в ЦИК подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров и автор знаменитого «зима не будет» Арстан Алай.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.