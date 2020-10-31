Выборы президента. ЦИК разъясняет правила аккредитации для СМИ

ЦИК разъясняет правила аккредитации для СМИ согласно ранее утвержденному календарному плану.

По его данным, СМИ и интернет-издания должны предоставить в ЦИК сведения о размере и других условиях оплаты за эфирное время, печатную площадь или права публикации на лентах информационных агентств не позднее 15 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении избирательной кампании. То есть по 7 ноября включительно.

Запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования с 6 по 10 января включительно.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021-го.