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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

ЦИК через систему «Тундук» проверит, есть ли судимость у кандидата в президенты

ЦИК через систему «Тундук» проверит, есть ли судимость у кандидата в президенты. Об этом заявили на заседании комиссии.

Претендент также должен оформить согласие на проверку персональных данных. Оно необходимо, чтобы члены Центризбиркома могли выяснить, есть ли у кандидата иное гражданство. Все необходимые документы можно заполнить на портале «Электронный кандидат».

Подать заявки об участии в гонке претенденты должны до 14 ноября включительно. Все требуемые материалы, включая подписные листы, — до 6 декабря включительно.

Как сообщили 24.kg в избирательной комиссии, пока ни одного уведомления не поступило от желающих баллотироваться в президенты. Подавать можно с 25 октября.

Принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначили на 10 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171253/
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