Депутаты запутались и не смогли проголосовать по кандидатуре Аиды Исмаиловой

Депутаты парламента запутались. Не могут провести голосование по кандидатуре Аиды Исмаиловой. Ее утверждают на пост министра труда и социального развития.

Спикер Канат Исаев распорядился создать счетную комиссию. Ее члены по поднятой нардепами руке определяют, кто за и кто против. «Мы могли провести голосование по перекличке. Но депутаты же раскритиковали Аиду Исмаилову. Понятно, что многие против ее кандидатуры», — отметил Канат Исаев.

Он добавил, что по Эльвире Сурабалдиевой, претендующей на должность вице-премьер-министра по социальным вопросам, также проведут аналогичную процедуру. Хотя в ее адрес и не было высказано столько претензий.

В итоге, так и не сумев посчитать голоса, нардепы разошлись на короткий перерыв.