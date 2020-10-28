Суд отказал в иске партии «Актив» к ЦИК о досрочных выборах президента

Суд отказал партии «Актив» в иске к ЦИК об отмене решения о досрочных выборах президента КР. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
По ее данным, партия не согласилась с решением о назначении выборов на 10 января. По ее мнению, они должны быть назначены на пятницу, 15 января.
Однако суд, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, исследовав в совокупности представленные доказательства, отказал в удовлетворении иска, отметив, что Центральная избирательная комиссия действовала в соответствии с нормами Конституции и конституционного закона.
Согласно Конституции, глава государства избирается на шесть лет гражданами Кыргызской Республики. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Главой государства может быть избран гражданин КР не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.
Число претендентов на пост президента не ограничивается. Кандидатом в президенты может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тысяч подписей избирателей.