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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Суд отказал в иске партии «Актив» к ЦИК о досрочных выборах президента

Суд отказал партии «Актив» в иске к ЦИК об отмене решения о досрочных выборах президента КР. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, партия не согласилась с решением о назначении выборов на 10 января. По ее мнению, они должны быть назначены на пятницу, 15 января.

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Однако суд, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, исследовав в совокупности представленные доказательства, отказал в удовлетворении иска, отметив, что Центральная избирательная комиссия действовала в соответствии с нормами Конституции и конституционного закона.

Согласно Конституции, глава государства избирается на шесть лет гражданами Кыргызской Республики. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Главой государства может быть избран гражданин КР не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Число претендентов на пост президента не ограничивается. Кандидатом в президенты может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее 30 тысяч подписей избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171016/
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