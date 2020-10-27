Мы не хотели становиться оружием в чьих-то руках. Спикер БГК о созыве сессии

Необходимости для созыва внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша нет. Об этом 24.kg сообщил его председатель Жаныбек Абиров.

«Нельзя сказать, что БГК самоустранился от ситуации, сложившейся вокруг кресла мэра. С 6 октября мы все здесь присутствовали, проходили консультативные встречи, общие собрания с депутатами, лидерами фракций. Мы планировали провести пресс-конференцию после того, как стало известно о заявлении Азиза Суракматова о сложении полномочий. Что исполняет обязанности, чтобы не было больше никаких захватов, автоматически первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Однако в тот момент вернулся Азиз Суракматов», — отметил он.

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Жаныбек Абиров добавил, что после возвращения Азиз Суракматов назначил на должность первого вице-мэра Наримана Тюлеева и вновь ушел в отставку. «После этого и некоторые горожане, и наши депутаты подняли вопрос, почему именно он назначен. Мы не самоустранялись. Просто мы не хотели становиться оружием или на волне каких-то революционных моментов двигать какие-то интересы», — заметил он.

Спикер напомнил, что по закону БГК в течение полугода до истечения своих полномочий не может выдвигать или избирать градоначальника. «И я считаю правильным не вмешиваться в игру, говорить, что хотим какого-то своего мэра», — подчеркнул он.

После того как премьер-министр назначил исполняющего обязанности, необходимости в созыве внеочередной сессии нет. «Возможно, в конце этой недели — начале следующей пройдет президиум и будет назначена дата проведения очередной сессии. Накопилось много вопросов: и приобретение автобусов, внутреннего регламента, рассмотрение постановлений, внесенных мэрией, и другие», — пояснил Жаныбек Абиров.

Напомним, что указом исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова и. о. мэра Бишкека назначен Балбак Тулобаев. Накануне он покинул пост полпреда правительства в Иссык-Кульской области. До этого он руководил аппаратом столичного муниципалитета.

Мэра города избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также глава правительства.