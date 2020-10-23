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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Возобновит ли Россия финансирование? Депутаты встречались с послом РФ

Депутаты парламента Омурбек Текебаев и Наталья Никитенко встретились с послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко. Об этом 24.kg сообщил Омурбек Текебаев. 

По его словам, стороны обменялись мнениями о последних событиях в Кыргызстане. Нардепы отметили, что Кыргызстан постепенно возвращается в правовое русло и наблюдается стабилизация ситуации.

Омурбек Текебаев и Наталья Никитенко обратились через посла России к российской стороне с просьбой возобновить программу финансовой помощи Кыргызстану.

Отметим, 14 октября Российская Федерация приняла решение приостановить предоставление финансовой поддержки Кыргызской Республике до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования государственных органов власти. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170534/
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