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Власть

Депутаты парламента проводят консультации за закрытыми дверями

В государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты парламента проводят консультации в закрытом режиме.

Пресс-служба Жогорку Кенеша попросила журналистов покинуть зал.

Отметим, что внеочередное заседание парламента было запланировано на 14.00. Депутаты не могут приступить к рассмотрению повестки дня, потому что в зале нет кворума. Они должны рассмотреть поправки в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша и вопрос о переносе даты выборов. Для рассмотрения и принятия этих вопросов необходимо более 80 голосов. Известно, что зарегистрировано 70 нардепов, еще 14 выписали доверенности коллегам. В зале находится не более 50 народных избранников.

Некоторые члены фракции «Ата Мекен» покинули госрезиденцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170400/
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