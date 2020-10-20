В мэрии Бишкека снова кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли некоторые переназначения. Об этом сказал бывший градоначальник Азиз Суракматов во время представления коллективу муниципалитета первого вице-мэра Наримана Тюлеева.

По словам Суракматова, бывший первый вице-мэр Алмаз Бакетаев стал вице-мэром по вопросам экономики и финансов. Отметим, утром сообщалось, что он назначен заместителем градоначальника по вопросам ЖКХ.

«Бывший вице-мэр по вопросам ЖКХ Алимбек Абдылдаев стал советником мэра со статусом вице-мэра по ЖКХ», — отметил Азиз Суракматов.

Бывший градоначальник напомнил, что он написал заявление по собственному желанию. «Нариман Тюлеев стал и. о. мэра до 11 апреля 2021 года», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.