17:46
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Власть

В мэрии Бишкека снова кадровые перестановки

В мэрии Бишкека произошли некоторые переназначения. Об этом сказал бывший градоначальник Азиз Суракматов во время представления коллективу муниципалитета первого вице-мэра Наримана Тюлеева.

По словам Суракматова, бывший первый вице-мэр Алмаз Бакетаев стал вице-мэром по вопросам экономики и финансов. Отметим, утром сообщалось, что он назначен заместителем градоначальника по вопросам ЖКХ.

«Бывший вице-мэр по вопросам ЖКХ Алимбек Абдылдаев стал советником мэра со статусом вице-мэра по ЖКХ», — отметил Азиз Суракматов.

Бывший градоначальник напомнил, что он написал заявление по собственному желанию. «Нариман Тюлеев стал и. о. мэра до 11 апреля 2021 года», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170024/
просмотров: 999
Версия для печати
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми
Садыр Жапаров рассказал, будет&nbsp;ли он&nbsp;участвовать в&nbsp;президентских выборах Садыр Жапаров рассказал, будет ли он участвовать в президентских выборах
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
17:46
Почему Атамбаев опять в камере, а Жапаров — нет, рассказал сам и. о президента Почему Атамбаев опять в камере, а Жапаров — нет, расска...
17:29
В мэрии Бишкека снова кадровые перестановки
17:25
Как вписать в трудовую книжку несколько часов работы. Кадровые качели октября
16:54
Председатель коллегии ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с назначением
16:50
Антикоррупционная служба ГКНБ задержала экс-главу Госэкотехинспекции