ООН хочет, чтобы Садыр Жапаров соблюдал Конституцию и права человека

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров провел встречу со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман.

Садыр Жапаров отметил, что процедура передачи власти в стране прошла мирным путем в соответствии с нормами Конституции Кыргызской Республики.

«На меня возложена большая ответственность по временному исполнению обязанностей президента республики до новых выборов президента в соответствии с Конституцией страны. В настоящее время ситуация в республике стабилизировалась и политические процессы вернулись в конституционное поле. Сейчас все усилия правительства направлены на восстановление социально-экономического положения страны и борьбу с COVID-19», — сказал он.

Садыр Жапаров также отметил, что начата работа по проведению реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах.

«За 30 лет независимости коррупция в Кыргызской Республике проникла во все сферы жизнедеятельности человека, но мы предпримем все усилия для ее полного искоренения. Несомненно, потребуется время, но результаты этой работы будут в самое ближайшее время. Большая работа ведется по борьбе с организованной преступностью. Могу вас уверить, что эта работа в скором времени будет завершена», — подчеркнул и. о. президента.

По словам Натальи Герман, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане и подтверждает свою готовность всесторонней помощи и поддержки. При этом рассчитывает, что все процессы будут осуществляться на транспарентной и инклюзивной основе в рамках Конституции страны без какой-либо дискриминации и при соблюдении прав человека.

Она подчеркнула, что в целях систематизации социально-экономических и других реформ в стране совместно с Министерством иностранных дел КР и заинтересованными ведомствами будет разработан проект дорожной карты, работу над которым планируется завершить в ближайшее время.

Далее стороны обсудили итоги последних парламентских выборов. Премьер-министр заверил, что предстоящие парламентские выборы пройдут прозрачно и на высоком организационном уровне.