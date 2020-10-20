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Власть

Нариман Тюлеев похвалил Азиза Суракматова и рассказал о своей работе в мэрии

Нариман Тюлеев намерен работать 24 часа в сутки на посту и. о. мэра Бишкека. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, у него есть полгода, чтобы показать работу. «В апреле 2021 года пройдут выборы в горкенеш. За это время мы должны удивить горожан: либо мы остаемся и работаем, либо мы уходим», — сказал он.

«Если сотрудники мэрии выдержат такой ритм, то будут работать», — сказал Нариман Тюлеев.

Пока еще первый вице-мэр считает, что из Азиза Суракматова получился хороший мэр-хозяйственник. «Думаю, что в парламенте он нам будет помогать», — добавил Нариман Тюлеев.

Напомним, ранее стало известно, что Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он будет исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170006/
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