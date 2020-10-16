Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым

Алмазбек Атамбаев понесет наказание в случае, если его вина будет доказана судом. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, бывший глава государства задержан и осужден не при новой власти.

«Уголовные дела были возбуждены до того, как я пришел на это место. Его посадили не мы. Все должно быть в рамках закона», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что никаких политических преследований не будет.

«Мы на себе испытали, что такое политические преследования. Каждый человек, и даже политик, имеет право выражать свое мнение. Однако все должно быть в рамках закона», — отметил Камчыбек Ташиев.

Напомним, исполняющий обязанности президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня подписал указ о назначении лидера партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева председателем ГКНБ.