Отставка президента. В Кремле не знают, с кем в Кыргызстане вести диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что поступок президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, объявившего об отставке, невозможно оценить, основываясь на эмоциональном критерии.



«Помогут любые действия, которые послужат стабилизации и выводу происходящего в конституционное русло», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считает ли Кремль отказ Жээнбекова от власти ответственным поступком или слабостью.

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Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, Москва надеется, что ситуация как можно скорее успокоится. Он также сказал, что пока не может ответить однозначно на вопрос, с кем Кремль будет вести диалог в Кыргызстане.



В Кремле считают, что приостановка предоставления любой финансовой поддержки Кыргызстану до стабилизации в ней политической ситуации имеет определенный смысл, поскольку сейчас там нет как такового правительства.



Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.