18:29
USD 79.68
EUR 93.53
RUB 1.03
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Отставка президента. В Кремле не знают, с кем в Кыргызстане вести диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что поступок президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, объявившего об отставке, невозможно оценить, основываясь на эмоциональном критерии.

«Помогут любые действия, которые послужат стабилизации и выводу происходящего в конституционное русло», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, считает ли Кремль отказ Жээнбекова от власти ответственным поступком или слабостью.

Читайте по теме
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации

Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина, Москва надеется, что ситуация как можно скорее успокоится. Он также сказал, что пока не может ответить однозначно на вопрос, с кем Кремль будет вести диалог в Кыргызстане.


В Кремле считают, что приостановка предоставления любой финансовой поддержки Кыргызстану до стабилизации в ней политической ситуации имеет определенный смысл, поскольку сейчас там нет как такового правительства.

Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169477/
просмотров: 1955
Версия для печати
Материалы по теме
Ибраим Нуракун уулу показал, как выглядит сейчас седьмой этаж «Белого дома»
Феликс Кулов считает, что Сооронбая Жээнбекова вынудили подать в отставку
Финансирование возобновится, как только в Кыргызстане завершится транзит власти
Митинг в Бишкеке. Реакция сторонников премьера на отставку Сооронбая Жээнбекова
Исполняющим обязанности президента Кыргызстана станет Канат Исаев
Президент Кыргызстана ушел в отставку
Митинг в Бишкеке. Сторонники премьер-министра выставили очередной ультиматум
Камчыбек Ташиев: Начались переговоры Сооронбая Жээнбекова с Садыром Жапаровым
Отставка президента. Феликс Кулов и Омурбек Текебаев рассказали о консультациях
Митинги митингами, а обед по расписанию: сторонников премьера покормили
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Где милиция? Часть митингующих со&nbsp;Старой площади направилась к&nbsp;госрезиденции Где милиция? Часть митингующих со Старой площади направилась к госрезиденции
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
15 октября, четверг
18:23
Митингующие в Бишкеке захватили технику службы «Тазалык» Митингующие в Бишкеке захватили технику службы «Тазалык...
18:12
Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
18:08
Отставка президента. В Кремле не знают, с кем в Кыргызстане вести диалог
18:02
Новый глава МИД принял посла России в Кыргызстане
18:01
Правительство Садыра Жапарова. Кто пришел в состав кабмина