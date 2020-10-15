Финансирование возобновится, как только в Кыргызстане завершится транзит власти

Российский политолог Никита Мендкович прокомментировал 24.kg политический кризис в Кыргызстане.

По его словам, ничего катастрофически страшного в отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента нет. Но процедуру транзита власти необходимо завершить. «Правительству важно показать реальную готовность навести порядок. Потому как на фоне нападений на предприятия работать невозможно. К кабинету Садыра Жапарова можно относиться как угодно, но если он продемонстрирует способность вернуть в страну в правовое поле, защитит бизнес и прекратит уличные выступления, то Россия, конечно, возобновит финансирование и начнется парад признаний», — сказал Никита Мендкович.

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Он добавил, что завершение процедуры транзита и наведение порядка — есть основные условия, при которых Россия и другие страны СНГ, ЕАЭС, начнут сотрудничать с Кыргызстаном. «Поймите, когда есть пусть легитимная, но формальная власть, а ситуацию контролирует улица, работать и запускать какие-то совместные проекты невозможно. Толпа не должна диктовать условия», — пояснил Никита Мендкович.

Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о своей отставке. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.