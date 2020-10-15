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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы — 2020

Депутат Дастан Бекешев о том, когда истекает срок парламента шестого созыва

Депутат парламента Дастан Бекешев пояснил 24.kg, когда истекает срок полномочий шестого созыва.

По его словам, совершенно неверная трактовка, что сегодня последний день, когда решения нынешнего состава Жогорку Кенеша законны.

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 «Срок полномочий шестого созыва истечет тогда, когда принесут присягу новые нардепы. Да, в Конституции указано, что мы избираемся на пять лет. Но там не указано, что наша работа завершается со дня официального подведения итогов. Мы присягу принесли 28 октября 2015 года. Это первое. Второе — наши полномочия завершаются, когда избирается новый созыв. Но итоги выборов признаны недействительными. Будут назначены новые. Следовательно, мы будем исполнять свои обязанности до избрания седьмого состава», — сказал Дастан Бекешев.

Ранее экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова напомнила, что по Конституции депутаты парламента избираются сроком на пять лет.

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Митингующие освободили политических заключенных, в том числе Садыра Жапарова. Позже большая часть из них водворена вновь в камеры. Садыра Жапарова парламент со второй попытки утвердил на пост главы кабмина. Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, но после того, как будут проведены выборы в Жогорку Кенеш и объявлены новые президентские. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169376/
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