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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Темирлан Султанбеков готов помочь Садыру Жапарову прогнать Сооронбая Жээнбекова

Активист Темирлан Султанбеков, отпущенный накануне решением суда под домашний арест, встретился с вновь утвержденным премьер-министром Садыром Жапаровым. Об этом 24.kg сообщили в секретариате партии СДПК.

Уточняется, что встреча прошла по инициативе главы правительства.

«Я довел до сведения Садыра Жапарова, что сейчас у него есть значительная поддержка от населения и на него возлагают большие надежды. Он не имеет права на ошибку», — цитируют Темирлана Султанбекова в секретариате политорганизации.

По словам активиста, Садыр Жапаров сказал, что готов начать все с чистого листа.

«Если Садыр Жапаров берет на себя ответственность кризис-менеджера и готов прогнать Жээнбековых, его необходимо в этом поддержать», — считает Темирлан Султанбеков.

Напомним, Темирлана Султанбекова обвиняют в организации массовых беспорядков. Его задержали после митинга на площади 9 октября. Решением Первомайского районного суда Бишкека его водворили в СИЗО-1, но потом отпустили.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/169337/
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