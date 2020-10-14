Садыр Жапаров обещает выйти к сторонникам после заседания парламента

Садыр Жапаров заявил, что намерен выйти к участникам акции протеста на Старой площади после заседания Жогорку Кенеша. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о митинге в Бишкеке.

Во время заседания депутат Жанар Акаев отметил, что у Садыра Жапарова есть поддержка народа, которую он должен оправдать. Парламентарий предложил кандидату на пост премьер-министра обратиться к своим сторонникам, чтобы те не запугивали политических оппонентов.

«Не отворачивайтесь от тех, благодаря кому вы вышли на свободу. 5 октября на площади было 20 тысяч человек. Сейчас многие находятся в больнице. Им нужно выделить компенсацию. Сотрудничайте с теми, кто открыто вас критикует, избегайте тех, кто хвалит, а потом отворачивается от вас», — отметил Жанар Акаев.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина. Сегодня парламент на внеочередном заседании вновь рассмотрит кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.