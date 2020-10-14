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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Профильный комитет парламента утвердил Садыра Жапарова на пост премьера

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Решение принято сегодня.

Теперь его кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании.

В зале госрезиденции «Ала-Арча» присутствуют 83 депутата, восемь парламентариев передали свои доверенности коллегам.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169215/
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