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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Омурбек Текебаев встретился с президентом и Садыром Жапаровым. Что решили

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев встретился с президентом Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым. На встрече также присутствовал Камчыбек Ташиев. Об этом 24.kg сообщили в секретариате политорганизации.

Стороны обсудили сложившуюся политическую ситуацию в стране и пришли к выводу, что положение дел остается тяжелым и сложным. Промедление в решении вопросов по возвращению государства в правовое русло наносит удар по экономике и ставит под угрозу безопасность населения.

Уточняется, что фракция «Ата Мекен» в связи с этим приняла решение поддержать кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра.

10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента. Президент вернул постановление парламента о назначении Жапарова главой кабмина.

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты обсуждают этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169214/
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