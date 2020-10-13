Аида Касымалиева объяснила, почему не стала судиться с парламентом

Вице-спикер Аида Касымалиева объяснила 24.kg, почему она решила не оспаривать в суде решение Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра.

По ее словам, суды не являются в настоящее время надлежащим органом для разрешения таких споров. «Речь идет сейчас о политическом консенсусе и общественной легитимности. Это не дело суда, а задача политического процесса», — отметила Аида Касымалиева.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.