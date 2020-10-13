Депутаты не будут оспаривать утверждение Садыра Жапарова премьером. Передумали?

Депутаты парламента, заявлявшие, что утверждение Садыра Жапарова в должности премьер-министра прошло с нарушением регламента, в суд обращаться не будут. Информацию 24.kg подтвердила вице-спикер Аида Касымалиева.

По ее словам, сейчас в этом нет необходимости.

Аида Касымалиева не уточнила, отказались ли нардепы совсем от идеи оспорить постановление ЖК.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.