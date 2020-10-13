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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты не будут оспаривать утверждение Садыра Жапарова премьером. Передумали?

Депутаты парламента, заявлявшие, что утверждение Садыра Жапарова в должности премьер-министра прошло с нарушением регламента, в суд обращаться не будут. Информацию 24.kg подтвердила вице-спикер Аида Касымалиева. 

По ее словам, сейчас в этом нет необходимости.

Аида Касымалиева не уточнила, отказались ли нардепы совсем от идеи оспорить постановление ЖК.   

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169072/
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