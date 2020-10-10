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Власть

Садыр Жапаров не намерен преследовать своих политических оппонентов

Сегодня на пресс-конференции утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что не намерен преследовать своих оппонентов по политическим мотивам.

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По его словам, информации об уголовных делах в отношении Асылбека Жээнбекова и Мухаммедкалыя Абылгазиева нет.

«По политическим мотивам не будет никаких преследований. Я пришел на должность не для того, чтобы обнимать свое кресло. Другое дело, если они замешаны в коррупции. Постараюсь оправдать доверие не только молодежи, но и всего народа», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, ранее самопровозглашенный генпрокурор Сыймык Жапыкеев заявлял, что в отношении экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и депутата Асылбека Жээнбекова возбуждены уголовные дела.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168743/
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