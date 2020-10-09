ОБСЕ призывает стороны конфликта в Кыргызстане воздержаться от насилия

Председательство Албании в ОБСЕ призывает все стороны воздержаться от насилия и мирно урегулировать сложившуюся ситуацию в Кыргызстане.

Организация отмечает свою озабоченность ухудшением ситуации. «Мы призываем всех политических лидеров и граждан Кыргызстана воздержаться от насилия и действовать в интересах поддержания стабильности в стране», — говорится в заявлении.

Председательство Албании в ОБСЕ призывает к поиску мирного разрешения ситуации в рамках Конституции и действующего национального законодательства и подчеркивает, что и дальше внимательно будет следить за развитием событий.

Напомним, сегодня на центральной площади столицы произошла стычка между сторонниками Омурбека Бабанова, Алмазбека Атамбаева и сторонниками Садыра Жапарова. В результате пять человек пострадали.

Отметим, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова с 10 октября в столице вводится режим чрезвычайного положения.