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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Тилек Токтогазиев готов взять ответственность за формирование нового кабмина

Активист Тилек Токтогазиев заявил журналистам, что не пойдет на парламентские выборы, но готов сейчас взять на себя ответственность за формирование нового правительства.

По его словам, он, как премьер-министр, намерен встречаться со всеми заинтересованными сторонами для скорейшего установления стабильности.

Сегодня он готов провести переговоры с очередным координационным советом, который провозгласили представители партий «Чон казат», «Ыйман нуру», «Ордо», «Мекен Ынтымагы» и «Реформа».

Стоит отметить, что вчера другая группа политиков заявила о создании Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в Кыргызстане. Его возглавил Адахан Мадумаров.

Тилек Токтогазиев также заступился за журналистов, которых хотел вывезти из зала член «Чон казата».

Ранее Тилек Токтогазиев заявил, что его уже избрали временно исполняющим обязанности главы правительства.

Вчера стало известно о выдвижении на пост премьер-министра Садыра Жапарова.

Никто из организаторов нынешних событий и самозванцев не поясняет, почему они действуют вне правового поля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168110/
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