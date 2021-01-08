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Общество

Первая в 2021 году сельхозярмарка пройдет 9 января в Бишкеке

Первая сельскохозяйственная ярмарка 2021 года стартует 9 января в Бишкеке. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, возобновить ярмарки решено по запросам граждан. Главный критерий работы — реализация продуктов по оптовым ценам для поддержки населения. Купить фермерские продукты можно будет на пересечении улиц Киевской и Раззакова.

«Предыдущие ярмарки получили хороший отклик у жителей и стали востребованными среди кыргызстанцев. И главное — наши отечественные фермеры остались довольными и смогли реализовать свою продукцию. Поэтому эту практику мы будем продолжать и внедрять повсеместно, охватывая все регионы республики», — отметил Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179157/
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