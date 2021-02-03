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Власть

Запасов сахара в Кыргызстане хватит только на три месяца

Сахара в Кыргызстане хватит только на три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил и. о. министра сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, в стране ограничены запасы сахара и растительного масла.

«Острые вопросы будут по поводу пшеницы как в ближайшее время, так и летом. По сахару у нас на заводе в Каинды осталось всего 18 тысяч тонн на складах и около 8 тысяч тонн у фермеров. Этого запаса, возможно, хватит на три месяца. Одна из причин возможного дефицита — контрабанда. Огромными объемами вывозили в Таджикистан, Узбекистан. Остатка растительного масла хватит, предположительно, на пять месяцев», — рассказал Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182140/
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