Токтогазиев: Кыргызстан намерен экспортировать в Китай до 60 тонн мяса в день

Кыргызстан намерен экспортировать в Китай до 60 тонн мяса ежедневно при использовании транзитного потенциала страны. Об этом на брифинге заявил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

Глава ведомства отметил, что республика может стать региональным хабом по переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, не ориентируясь при этом только на внутренние запасы и сырьевую базу. Он сообщил, что сейчас проводятся переговоры со странами Персидского залива для того, чтобы из Казахстана, России, Монголии, Украины, Беларуси и других государств можно было завозить в КР дешевый скот, переработать и в виде мяса уже поставлять в арабские страны. Также планируется вести работу по экспорту мяса в КНР.

«По предварительным подсчетам, только в Объединенные Арабские Эмираты можно экспортировать до 40 тысяч тонн в неделю, а в Китай, когда подпишем межправительственное соглашение, — до 60 тонн ежедневно», — добавил Тилек Токтогазиев.