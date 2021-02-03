Тилек Токтогазиев: Мы смогли бы реализовать больше идей, если бы дали время

Мы смогли бы реализовать больше идей, если бы дали время. Об этом и. о. министра сельского хозяйства и мелиорации Тилек Токтогазиев заявил на пресс-конференции.



Он отчитался о 100 днях работы на посту главы Минсельхоза.

Среди основных проведенных реформ он назвал консолидацию фермеров, развитие кооперативов, создание Союза животноводов, разработку концепции развития животноводства до 2025 года, привлечение инвестиций, перевод ведомства на электронный документооборот и создание телеграм-бота для фермеров.

«22 октября я был назначен на этот пост. Будем передавать пост следующему министру. Хотелось бы, чтобы продолжили начатые проекты. Думаю, мы успели посеять семена реформ», — отметил Тилек Токтогазиев.



Напомним, в новом составе правительства на должность министра сельского хозяйства претендует Аскар Жаныбеков.