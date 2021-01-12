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Общество

Более 6 миллиардов сомов выделит Минсельхоз на поддержку фермеров

Более 6 миллиардов сомов выделит Минсельхоз на поддержку фермеров. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Тилек Токтогазиев.

По его словам, в сфере сельского хозяйства требуется развитие перерабатывающей промышленности и необходимо финансирование фермеров.

«Надо создавать благоприятные условия, поэтому мы одобрили программу «Финансирование сельского хозяйства», в рамках которой будет выделено более 6 миллиардов сомов на поддержку сельского хозяйства. Это льготные кредиты: по ставке 5 процентов заем будет предоставлен перерабатывающим предприятиям, по ставке 8 процентов — фермерам, которые имеют контракты, что они вырастят сырье и будут передавать перерабатывающей промышленности. На общих основаниях фермерам, занимающимся животноводством и растениеводством, ставка будет составлять 10 процентов», — сказал Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179728/
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