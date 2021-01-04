Распространяемая в Сети информация об увольнении 4 тысяч сотрудников Минсельхоза не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в социальных сетях распространяют сведения, что с момента назначения министром Тилека Токтогазиева из Минсельхоза уволились несколько тысяч человек.

«В данное время, как и до прихода Тилека Токтогазиева, в министерстве числится штат в 888 человек. Процесс оптимизации начат, но новая структура еще находится в процессе утверждения», — проинформировали редакцию.