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Общество

Информация об увольнении 4 тысяч сотрудников Минсельхоза — фейк

Распространяемая в Сети информация об увольнении 4 тысяч сотрудников Минсельхоза не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в социальных сетях распространяют сведения, что с момента назначения министром Тилека Токтогазиева из Минсельхоза уволились несколько тысяч человек.

«В данное время, как и до прихода Тилека Токтогазиева, в министерстве числится штат в 888 человек. Процесс оптимизации начат, но новая структура еще находится в процессе утверждения», — проинформировали редакцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178793/
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