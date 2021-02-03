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Власть

Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов теряет бюджет из-за контрабанды муки

Из-за контрабанды муки бюджет теряет миллиарды сомов. Об этом на пресс-конференции заявил и. о. министра сельского хозяйства и мелиорации Тилек Токтогазиев.

В 2013 году в Кыргызстане работало 62 мукомольных предприятия. Ежегодное производство муки достигало 450 тысяч тонн. В 2020 году осталось 8 рабочих мукомольных фабрик.

«Теперь мы имеем всего 150 тысяч тонн. Объемы убивают коррупционеры и воры на границе. Я даже могу назвать вам ставки — пропустить фуру контрабандной муки стоит от 3 до 30 тысяч сомов», — рассказал Тилек Токтогазиев.

Рассказал Тилек Токтогазиев и о причинах роста цен на мясо. По его мнению, дело в отходах пищевой промышленности, которые служат кормовой базой для животных.

«Когда наши перерабатывающие предприятия не работают, стоимость кормовой базы растет. А потом удивляются, почему увеличивается цена на мясо. О каком развитии животноводства и сельского хозяйства может идти речь, когда на таможне творится бардак и никто не контролирует?» — заключил Тилек Токтогазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182131/
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