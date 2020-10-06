Выборы-2020. Алтынбек Сулайманов о встрече с президентом: завтра будет поздно

Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов прокомментировал «Азаттыку» происходящие беспорядки в Бишкеке.

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По его словам, участники мирного митинга ждали ответа властей до 20.00. Однако правоохранители спустя несколько минут стали стрелять и бросать светошумовые гранаты.

«Все разбежались, мы не можем друг к другу дозвониться. Шесть часов уже идет стрельба. Сейчас с обеих сторон есть пострадавшие, народ вышел из-под контроля. На митинге лидеры семи-восьми партий подписали резолюцию, мы требовали назначить новые выборы и направили уведомление в ЦИК, а затем распространили в СМИ», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Комментируя предстоящую встречу лидеров политорганизаций с президентом, он заявил, что это предложение должно было звучать сегодня и вопрос решился бы быстрее. «Произошла стычка, из часа в час обстановка накаляется. Есть информация о том, что из регионов люди едут. Что будет завтра и как, никто не может сказать. Если мы завтра встретимся с главой государства, потребуем переназначить выборы и отстранить три выигравшие партии», — подчеркнул депутат.

По словам Алтынбека Сулайманова, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев должен понести ответственность.

Сегодня в 9.00 президент Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с лидерами 16 политических объединений, принявших участие в выборах.

Напомним, что на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.