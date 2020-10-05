Итоги выборов-2020 глазами казахстанского политолога Досыма Сатпаева

Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал 24.kg предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша.

По его словам, наблюдалась конкуренция, политический плюрализм, были и новые игроки в лице партии «Реформа». Но как показывают предварительные результаты, в парламент прошли те партии, которые успешно вписываются в существующую систему властных отношений.

«В Кыргызстане, в отличие от Казахстана, партии, связанные с олигархическими группами. В Казахстане бизнесу не разрешают участвовать в политике. То, что мы сейчас наблюдаем, — это некая форма властно-олигархического симбиоза. В Жогорку Кенеш попали партии с серьезными финансовыми ресурсами, они имеют больше влияния. Прямо или косвенно, но они связаны с властью», — считает Досым Сатпаев.

В Кыргызстане есть запрос на изменения, нового игрока с новым видением. Но нет новой политической силы, которая могла бы влиять. Досым Сатпаев

Он добавил, что схожесть политической системы в Казахстане и Кыргызстане в том, что они персонифицированы, а партии создаются под конкретного лидера. «Если лидеры не могут договориться между собой, то партии не объединятся. Люди хотят изменений. Люди устали и хотят видеть изменения. Если бы они увидели коалицию оппозиционных сил, то у нее был шанс противостоять мощной силе олигархов», — сказал Досым Сатпаев.

По его словам, подкуп будет процветать до той поры, пока в стране не появится устойчивый средний класс. Его представители поддерживают тех, кто не подкупает, а кто предлагает идеи и защиту.

«С 2005 года Кыргызстан имеет колоссальный политический опыт, который нам в Казахстане наращивать и наращивать. Вы смогли предотвратить гражданскую войну после двух переворотов и смогли удержать стабильность. Это большой показатель гражданской зрелости», — добавил Досым Сатпаев.

Проигравшие политорганизации сегодня проводят акцию протеста.