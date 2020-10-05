Выборы-2020. В Бишкеке митингуют представители 11 партий

В Бишкеке на площади Ала-Тоо продолжается митинг партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.

Количество участников увеличивается. Сейчас, по разным данным, в эпицентре событий до 5 тысяч человек. Они требуют аннулировать итоги голосования. К акции протеста присоединились партии «Ордо» и «Ыйман Нуру».

На месте находятся лидеры «Замандаша» Жениш Молдокматов, «Бир Бола» Алтынбек Сулайманов, «Ата Мекена» Жанар Акаев, «Республики» Мирлан Жеенчороев, «Мекенчила» Камчыбек Ташиев, «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков, «Социал-демократов Кыргызстана» Сеид Атамбаев, «Реформы» Клара Сооронкулова. Здесь же представители партий «Ордо» и «Ыйман Нуру». «Бутун Кыргызстан» представляет Курсан Асанов, лидер политобъединения Адахан Мадумаров после выступления площадь покинул.