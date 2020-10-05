Выборы-2020. Белорусский сценарий Кыргызстану не подходит

Политолог Шерадил Бактыгул на пресс-конференции в 24.kg заявил, что нарушения на выборах депутатов Жогорку Кенеша были, но он сомневается, что ЦИК признает их достаточными, чтобы аннулировать итоги.

По его словам, стоит вопрос, насколько системными были такие нарушения. «Если итоги будут аннулированы на отдельных участках, то упадут шансы тех партий, у которых незначительный перевес. Поэтому такой расклад не выгоден», — отметил Шерадил Бактыгул.

Он также добавил, что протест на площади проигравших политорганизаций вряд ли пойдет по белорусскому сценарию, который, как уверен аналитик, Кыргызстану не подходит.

По предварительным данным, в Жогорку Кенеш проходят четыре партии. Большая часть участников выборов проиграла. Многие политобъединения заявили, что не согласны с итогами голосования. Сегодня в Бишкеке проходит митинг проигравших.