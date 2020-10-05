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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Когда откроются школы в Баткенской области? Ответ полпреда

Окончательное решение об открытии школ в Баткенской области для обычного режима обучения учеников 2-6-х классов еще не принято. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве правительства в регионе.

По их словам, региональный штаб по коронавирусу сейчас рассматривает вопрос.

«Идет мониторинг в районах, где каждый день растет число зараженных. Все школы готовы принять детей, строго соблюдая санитарные требования. В настоящее время для предотвращения одновременного массового скопления учащихся разрабатывается специальный график. Также рассматривается вопрос проверки здоровья детей, чьи члены семьи заражены COVID-19, проводится разъяснительная работа с родителями», — сказали в обладминистрации.

Всего в учебные заведения региона пойдут 71 тысяча 803 учащихся 1-6-х классов, если власти разрешат начать обучение в обычном режиме.

В Баткене общее число зараженных на сегодня составляет 3 тысячи 314 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167590/
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