Выборы-2020. Наблюдатели отметили нарушения в ходе голосования

Представители ассоциации «Таза шайлоо» отметили ряд серьезных нарушений в ходе голосования 4 октября. Об этом на пресс-конференции рассказал глава организации Эдир Бова.

По его словам, процесс голосования сопровождался техническими проблемами: выходили из строя автоматически считывающие урны и система идентификации. В селе Араван произошел сбой. Поломку устраняли 1,5 часа.

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«4 октября большинство УИК открылись вовремя, некоторые — на 10-15 минут позже, что является серьезным процедурным нарушением. На трех участках — на одном в Оше и двух в Бишкеке — проходили сбои», — отметил Эдир Бова.

Он добавил, что было много попыток сфотографировать бюллетень. В частности, в Джалал-Абаде — на двух участках, в Таласе — на двух и в Бишкеке — на двух.

Эдир Бова подчеркнул, что после закрытия участков была нарушена процедура подсчета голосов.

По последним данным, барьер в 7 процентов для прохождения в парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям.

Больше всего голосов избирателей, по предварительным сведениям, набрали:

«Биримдик» — 24,53 процента;

«Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;

«Кыргызстан» — 8,74 процента;

«Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.

Немного не добрали до установленного барьера «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).

Проигравшие политорганизации сегодня планируют провести акцию протеста.