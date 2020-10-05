Выборы-2020. Наблюдатели отметили нарушения в ходе голосования

Представители ассоциации «Таза шайлоо» отметили ряд серьезных нарушений в ходе голосования 4 октября. Об этом на пресс-конференции рассказал глава организации Эдир Бова.
По его словам, процесс голосования сопровождался техническими проблемами: выходили из строя автоматически считывающие урны и система идентификации. В селе Араван произошел сбой. Поломку устраняли 1,5 часа.
«4 октября большинство УИК открылись вовремя, некоторые — на 10-15 минут позже, что является серьезным процедурным нарушением. На трех участках — на одном в Оше и двух в Бишкеке — проходили сбои», — отметил Эдир Бова.
Он добавил, что было много попыток сфотографировать бюллетень. В частности, в Джалал-Абаде — на двух участках, в Таласе — на двух и в Бишкеке — на двух.
Эдир Бова подчеркнул, что после закрытия участков была нарушена процедура подсчета голосов.
По последним данным, барьер в 7 процентов для прохождения в парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям.
Больше всего голосов избирателей, по предварительным сведениям, набрали:
- «Биримдик» — 24,53 процента;
- «Мекеним Кыргызстан» — 23,9 процента;
- «Кыргызстан» — 8,74 процента;
- «Бутун Кыргызстан» — 7,09 процента.
Немного не добрали до установленного барьера «Мекенчил» (6,85 процента) и «Республика» (5,81 процента).
Проигравшие политорганизации сегодня планируют провести акцию протеста.